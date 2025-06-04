Шэй Гилджес-Александер: «Пэйсерс» – очень быстрая команда. Они выматывают тебя своей игрой»

Шэй Гилджес-Александер поделился своим мнением о «Пэйсерс».

«У каждого есть свои сильные и слабые стороны. Они очень быстрая команда.

Я думаю, что прежде всего они понимают, как играют, и они упрямы в своем подходе. Они выматывают тебя своей игрой», – сказал защитник «Оклахомы».