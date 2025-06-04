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Рид Шеппард должен получить значительно большую роль в «Хьюстоне» в следующем сезоне

«Рокетс» высоко оценивают потенциал Рида Шеппарда.

3-й номер драфта-2024 набирал 4,4 очка, 1,5 подбора и 1,4 передачи за 12,5 минуты в среднем в 52 матчах своего первого сезона в НБА. Шеппард провел некоторое время в G-лиге и пропустил конец чемпионата из-за перелома большого пальца руки.

«В процессе тренерской работы над улучшениями в следующем сезоне на первый план выходит роль защитника Рида Шеппарда. По сообщениям источников в команде, ему сулят гораздо большую роль, опираясь на его видение площадки и баскетбольный IQ – наиболее необходимые нынешнему составу «Рокетс» компоненты.

Тренеры прилагали усилия, чтобы приблизить Шеппарда к необходимому уровню, включая успешное взаимодействие с фарм-клубом. В команде считают, что у защитника необычайно высокий потенциал роста, который тренерский штаб хочет задействовать как можно скорее.

Его прогресс потребует сокращения времени Аарона Холидэя, которому Удока доверял в последние сезоны. В контракте баскетболиста опция команды на 4,9 миллиона на следующий сезон, «Рокетс», скорее всего, подождут ясности в комплектации состава до принятия решения по нему.

Эта же ситуация касается Джеффа Грина и Джейшона Тэйта. Организация положительно относится к ним, но доступны в итоге, скорее всего, будут только минимальные ветеранские контракты», – сообщает The Athletic.

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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Athletic
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возможные переходы
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