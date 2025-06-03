Кендрик Перкинс: «Майкл Мэлоун лучше всех подходит для должности главного тренера «Никс»

Кендрик Перкинс назвал возможного следующего главного тренера «Нью-Йорка».

«Возможно, следующим главным тренером «Никс» должен стать Майкл Мэлоун.

Если речь идет о чемпионском опыте, какой еще есть тренер? Майкл Мэлоун из Нью-Йорка . Здесь он родился и вырос. Я не знаю, кто в конечном итоге будет назначен, но Майкл Мэлоун , вероятно, на данный момент лучше всех подходит для этой должности, если они хотят победить сейчас.

Он тренер чемпионского уровня. Он максимально использовал Йокича, чтобы выиграть чемпионат. У него есть все, что нужно», – сказал эксперт ESPN.