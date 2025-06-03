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Кендрик Перкинс: «Майкл Мэлоун лучше всех подходит для должности главного тренера «Никс»

Кендрик Перкинс назвал возможного следующего главного тренера «Нью-Йорка».

«Возможно, следующим главным тренером «Никс» должен стать Майкл Мэлоун.

Если речь идет о чемпионском опыте, какой еще есть тренер? Майкл Мэлоун из Нью-Йорка. Здесь он родился и вырос. Я не знаю, кто в конечном итоге будет назначен, но Майкл Мэлоун, вероятно, на данный момент лучше всех подходит для этой должности, если они хотят победить сейчас.

Он тренер чемпионского уровня. Он максимально использовал Йокича, чтобы выиграть чемпионат. У него есть все, что нужно», – сказал эксперт ESPN.

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ИндианаИндиана
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт NBA on ESPN в соцсети X
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