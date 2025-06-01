Майлз Тернер: «Я так горжусь Тайризом. Теперь-то мы все понимаем, что теме с «переоцененностью» конец»

Центровой «Индианы» похвалил партнера по команде.

«Я так горжусь Тайризом, серьезно. Ну знаете, когда ты суперзвезда тебе приходится принимать все, что с этим связано. И взлеты, и падения, и хорошее, и плохое. То, как начался сезон, как его начали песочить, и все буквально отвернулись от него… А он просто продолжал работать. Даже в этом плей-офф, вся эта тема с «переоцененностью»… Теперь-то мы все понимаем, что этому конец. Сейчас уже нечего сказать», – заключил Тернер .

В текущем плей-офф Тайриз Халибертон набирает в среднем 18,8 очка (23-е место среди всех игроков) и является лидером по количеству передач за игру (9,8).