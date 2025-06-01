Тайриз Халибертон: «Наша глубина состава – это то, что нас определяет»
Лидер «Пэйсерс» отметил, что команда не держится на 1-2 исполнителях.
В 6-м матче серии против «Нью-Йорка» семеро игроков «Индианы» отметились двузначным количеством очков.
Резервный центровой Томас Брайант записал на свой счет 11 очков, 3 подбора и 1 блок-шот за 13 минут на паркете, а форвард Оби Топпин, также вышедший со скамейки, добавил 18 очков, 6 подборов и 3 блок-шота за 25 минут в игре.
«Мы весь год говорим о глубине состава. Постоянно это обсуждаем, и это не ради красного словца. Это то, кто мы есть, это то, что нас определяет, и сегодня мы отлично это показали. Очень многие игроки проявили себя», – сказал Халибертон.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Yahoo! Sports
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