Тайриз Халибертон: «Наша глубина состава – это то, что нас определяет»

Лидер «Пэйсерс» отметил, что команда не держится на 1-2 исполнителях.

В 6-м матче серии против «Нью-Йорка» семеро игроков «Индианы» отметились двузначным количеством очков.

Резервный центровой Томас Брайант записал на свой счет 11 очков, 3 подбора и 1 блок-шот за 13 минут на паркете, а форвард Оби Топпин , также вышедший со скамейки, добавил 18 очков, 6 подборов и 3 блок-шота за 25 минут в игре.

«Мы весь год говорим о глубине состава. Постоянно это обсуждаем, и это не ради красного словца. Это то, кто мы есть, это то, что нас определяет, и сегодня мы отлично это показали. Очень многие игроки проявили себя», – сказал Халибертон .