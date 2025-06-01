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Женская НБА. 26 очков Эткинс помогли «Чикаго» обыграть «Даллас»

Сегодня состоялся один матч регулярного чемпионата женской НБА.

«Чикаго» оказался сильнее «Далласа» в гостях (94:83).

Женская НБА

Регулярный чемпионат

Даллас – Чикаго – 83:94 (22:23, 21:23, 16:20, 24:28)

ДАЛЛАС: Смит (20 + 5 подборов + 3 блок-шота), Кэррингтон (16 + 6 передач + 3 перехвата), Огунбовале (15), Сигрист (11 + 8 подборов).

ЧИКАГО: Эткинс (26 + 4 перехвата), Вандерслут (15 + 7 подборов + 7 передач), Риз (14 + 9 подборов + 3 перехвата).

1 июня. 3.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Кто станет чемпионом НБА?870 голосов
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Опубликовал: Геннадий Ильин
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