Эффективность Тайриза Халибертона сильно зависит от того, реализовал ли он первый бросок в матче

Ник Райт обратил внимание на необычную особенность в статистике Халибертона.

Эксперт привел доказательство того, что показатели разыгрывающего «Индианы» в этом сезоне сильно зависят того, реализует ли он или смажет свой первый бросок в матче.

Показатели Халибертона в матчах, в которых он реализовал первый бросок: 22,9 очка, 52,7% с игры, 44,6% из-за дуги, 15,4 броска с игры. При этом «Пэйсерс» выиграли 71,1% матчей.

Показатели Халибертона в матчах, в которых он смазал первый бросок: 15,4 очка, 41,9% с игры, 31,9% из-за дуги, 12,8 броска с игры. «Пэйсерс» выиграли 60,0% матчей.