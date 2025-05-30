Пол Джордж: «Халибертон – суперзвезда. Он лицо НБА»

Форвард «Филадельфии» не согласился с телеэкспертом Стивеном Эй Смитом.

Ранее Смит заявил, что ему «нужно увидеть больше стабильности», прежде чем он сможет назвать лидера «Индианы» суперзвездой.

«На мой взгляд, Халибертон – суперзвезда. Он лицо НБА . Он главная опция в атаке. В первую очередь разыгрывающий, но при этом может быть и вашим бомбардиром в концовке. Он хорош в клатче. Может играть изоляции, хотя это не его главная роль. Я хочу, чтобы он продолжал в том же духе, и уверен, что так и будет», – заключил Джордж .

Средние показатели Тайриза Халибертона в текущем плей-офф: 18,7 очка, 5,7 подбора и 9,5 передачи.

Нет-рейтинг «Пэйсерс» с Халибертоном на площадке в плей-офф составляет «+7,2», а без него — «-6,3».