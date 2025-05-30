Пол Джордж: «Халибертон – суперзвезда. Он лицо НБА»
Форвард «Филадельфии» не согласился с телеэкспертом Стивеном Эй Смитом.
Ранее Смит заявил, что ему «нужно увидеть больше стабильности», прежде чем он сможет назвать лидера «Индианы» суперзвездой.
«На мой взгляд, Халибертон – суперзвезда. Он лицо НБА. Он главная опция в атаке. В первую очередь разыгрывающий, но при этом может быть и вашим бомбардиром в концовке. Он хорош в клатче. Может играть изоляции, хотя это не его главная роль. Я хочу, чтобы он продолжал в том же духе, и уверен, что так и будет», – заключил Джордж.
Средние показатели Тайриза Халибертона в текущем плей-офф: 18,7 очка, 5,7 подбора и 9,5 передачи.
Нет-рейтинг «Пэйсерс» с Халибертоном на площадке в плей-офф составляет «+7,2», а без него — «-6,3».
Кто станет чемпионом НБА?858 голосов
Оклахома
Индиана
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: подкаст Пола Джорджа
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