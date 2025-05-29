Зайон Уильямсон, скорее всего, останется в «Новом Орлеане» на следующий сезон
«Пеликанс» не станут принимать радикальных решений по своей главной звезде.
По информации The Athletic, Зайон Уильямсон не будет обменян в это межсезонье.
«Обе стороны вполне удовлетворены текущим положением вещей в преддверии следующего чемпионата», – сообщило издание.
Уильямсон и его представители активно общаются с новым главой баскетбольных операций клуба Джо Дюмарсом.
Форвард завершил регулярный сезон с показателями в 24,6 очка, 7,2 подбора и 5,3 передачи за 28,6 минуты в среднем в 30 матчах.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Athletic
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