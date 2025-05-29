Зайон Уильямсон, скорее всего, останется в «Новом Орлеане» на следующий сезон

«Пеликанс» не станут принимать радикальных решений по своей главной звезде.

По информации The Athletic, Зайон Уильямсон не будет обменян в это межсезонье.

«Обе стороны вполне удовлетворены текущим положением вещей в преддверии следующего чемпионата», – сообщило издание.

Уильямсон и его представители активно общаются с новым главой баскетбольных операций клуба Джо Дюмарсом.

Форвард завершил регулярный сезон с показателями в 24,6 очка, 7,2 подбора и 5,3 передачи за 28,6 минуты в среднем в 30 матчах.