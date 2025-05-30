Джермейн О’Нил познакомился с 17 из 33 детей своего отца уже после его смерти

Джермейн О’Нил рассказал о своем детстве.

6-кратный участник Матча всех звезд и 3-кратный член символических сборных провел свою юность «озлобленным и сбитым с толку». Фамилия игрока была выдумана его отцом, который бросил семью и 2-летнего старшего брата Джермейна еще до его рождения, и в какой-то момент попал за решетку за убийство.

О’Нил рассказал, что был одним из 33 детей, и познакомился с 17 из них уже после смерти родителя.

«Он был в жизни брата в первые 2 года, но когда мать забеременела мной, он слился. Моя фамилия выдумана, она ему не принадлежит на самом деле.

Я был так расстроен, что он не выбрал меня. Моя мать в итоге стала главной направляющей силой моей жизни», – заключил бывший баскетболист.

Джермейн встретился с отцом, когда ему было 30 лет. Тот умер через 13 месяцев после встречи.