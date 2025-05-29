Чемпионат Франции. 1/4 финала. «Элан Шалон» выиграл у «Виллербана», «Дижон» одержал победу над «Парижем»

Сегодня, 29 мая, прошли два четвертьфинальных матча чемпионата Франции.

«Элан Шалон » сравнял счет в противостоянии с «Виллербаном» (76:69, 1-1), «Дижон » продлил серию с «Парижем » (80:79, 1-1).

Чемпионат Франции

1/4 финала (до 2 побед)

В серии ничья – 1-1.

В серии ничья – 1-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.