Чемпионат Франции. 1/4 финала. «Элан Шалон» выиграл у «Виллербана», «Дижон» одержал победу над «Парижем»
Сегодня, 29 мая, прошли два четвертьфинальных матча чемпионата Франции.
«Элан Шалон» сравнял счет в противостоянии с «Виллербаном» (76:69, 1-1), «Дижон» продлил серию с «Парижем» (80:79, 1-1).
Чемпионат Франции
1/4 финала (до 2 побед)
В серии ничья – 1-1.
В серии ничья – 1-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
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