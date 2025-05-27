Чемпионат Франции. 1/4 финала. «Виллербан» выиграл у «Элан Шалона», «Париж» был сильнее «Дижона»
Сегодня, 27 мая, прошли два четвертьфинальных матча чемпионата Франции.
В первых матчах серий «Виллербан» выиграл у «Элан Шалона», «Париж» был сильнее «Дижона».
Чемпионат Франции
1/4 финала (до 2 побед)
«Виллербан» ведет в серии – 1-0.
«Париж» ведет в серии – 1-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
У кого лучший тренер в полуфиналах НБА?2329 голосов
У "Оклахомы"
У "Миннесоты"
У "Никс"
У "Индианы"
Опубликовал: Сергей Белозерцев
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