Чемпионат Франции. 1/4 финала. «Виллербан» выиграл у «Элан Шалона», «Париж» был сильнее «Дижона»

Сегодня, 27 мая, прошли два четвертьфинальных матча чемпионата Франции.

В первых матчах серий «Виллербан » выиграл у «Элан Шалона », «Париж » был сильнее «Дижона ».

Чемпионат Франции

1/4 финала (до 2 побед)

«Виллербан» ведет в серии – 1-0.

«Париж» ведет в серии – 1-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.