Алекс Карузо: «За «Оклахому» болеют так, словно она выиграла 17 титулов за 17 лет»

Защитник «Тандер» рассказал о болельщиках клуба.

«Наша высокая зарплата объясняется тем, что лига привлекает внимание и ее смотрят миллионы зрителей. Во многом это происходит благодаря огромным рынкам сбыта.

Поэтому объяснимо, почему к нам так мало внимания.

Но зато у нас особенные болельщики. «Оклахома-Сити существует 17 лет, но они ведут себя так, будто выиграли 17 чемпионских титулов. Связь, которая есть у нашей фанатской базы с командой, – это как у университета Мичигана в футболе или университета Кентукки в баскетболе», – рассказал Карузо .