Алекс Карузо: «За «Оклахому» болеют так, словно она выиграла 17 титулов за 17 лет»
Защитник «Тандер» рассказал о болельщиках клуба.
«Наша высокая зарплата объясняется тем, что лига привлекает внимание и ее смотрят миллионы зрителей. Во многом это происходит благодаря огромным рынкам сбыта.
Поэтому объяснимо, почему к нам так мало внимания.
Но зато у нас особенные болельщики. «Оклахома-Сити существует 17 лет, но они ведут себя так, будто выиграли 17 чемпионских титулов. Связь, которая есть у нашей фанатской базы с командой, – это как у университета Мичигана в футболе или университета Кентукки в баскетболе», – рассказал Карузо.
У кого лучший тренер в полуфиналах НБА?2327 голосов
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Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: New York Times
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