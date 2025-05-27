Пол Джордж: «Я глотал болеутоляющие уже в январе. В итоге просто дошел до точки, где понял: это уже слишком»

Форвард «Филадельфии» рассказал о том, как тяжело проходил для него сезон.

«Мне приходилось, как лидеру команды, отодвигать мысль о том, что Эмбиид не сможет нам помочь, на второй план и сосредотачиваться на тех, кто был в раздевалке. Как я могу помочь им? И как я могу заставить свое тело быть готовым к игре?

Это было жестко. Я в январе делал то, что другие делают в апреле. Ну, глотал болеутоляющие и все такое. Я этим занимался уже в январе. В итоге просто дошел до точки, где понял: это уже слишком, это меня убивает», – рассказал Джордж .

Из-за различных травм форвард принял участие лишь в 41 матче регулярки, набирая в среднем 16,2 очка, 5,3 подбора и 4,3 передачи.