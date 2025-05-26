Анастасия Болдырева будет играть в Израиле ради участия в европейских турнирах

Анастасия Болдырева переберется в Израиль.

Российская центровая не была выбрана на драфте-2025 женской НБА и не смогла найти другой подходящей возможности для попадания в лигу, несмотря на удачное выступление в NCAA.

В прошедшем сезоне 21-летняя баскетболистка набирала 14,6 очка, 9,7 подбора и 3,7 блок-шота (лучший показатель в лиге) за 35,9 минуты на площадке.

Болдырева получила предложения от трех клубов российской Премьер-лиги, но выбрала местом продолжения карьеры Израиль. Центровая рассчитывает на выступление в европейских клубных турнирах.