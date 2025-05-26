Антон Глазунов завершил выступление за «Уралмаш»
«Уралмаш» расстался с Антоном Глазуновым.
Клуб сообщил о прекращении сотрудничества с 38-летним ветераном.
Разыгрывающий присоединился к команде из Екатеринбурга в сезоне-2021/22, дважды побеждал в Суперлиге и взял бронзу и золото Кубка России.
В прошедшем чемпионате Глазунов пропустил 2 месяца на старте из-за травмы локтя и набирал 3,5 очка и 2,7 передачи за 15 минут в среднем в 30 матчах.
У кого лучший тренер в полуфиналах НБА?2322 голоса
У "Оклахомы"
У "Миннесоты"
У "Никс"
У "Индианы"
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт «Уралмаша»
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