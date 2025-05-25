Шэй Гилджес-Александер: «Сегодня нам наваляли»
Лидер «Тандер» трезво оценивает разгром в 3-м матче серии с «Вулвс» (101:143).
«Так бывает, невозможно быть идеальным всю жизнь или на протяжении долгого сезона. Тебя бьют, но важно подняться, дать ответ. В этом заключается следующее испытание. Сегодня нам наваляли, и в следующей игре мы либо поднимемся, либо нет. Если не поднимемся – проиграем. Но выбор за нами», – сказал Гилджес-Александер.
«Оклахома» уступала с разницей «-20» уже после первой четверти, к концу 1-й половины разрыв достиг 31 очка. В конце третьей четверти тренерский штаб «Тандер» убрал с паркета основной состав и выпустил резервистов.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
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