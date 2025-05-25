Эррик Макколлум: «У меня были шансы в НБА. Возможно, будь я чуть выше и тяжелее, их было бы больше»

Защитник «Фенербахче» назвал причины, по которым карьера в США не удалась.

Ранее товарищ по команде Макколлума, Найджел Хэйс , пошутил, что «если бы Эррик Макколлум был на 5 сантиметров выше, он бы зарабатывал 100 миллионов в НБА».

«Эх, будь у меня такой рост… наверное, я бы даже обыгрывал своего брата», – со смехом сказал Макколлум, имея в виду защитника «Нового Орлеана» Си Джея Макколлума .

«У меня были возможности в НБА. Но роль была не та. Иногда это была позиция третьего разыгрывающего. Мало минут, минимальный контракт. Это было неправильно для моей карьеры. Для других, может, и нормально. Но я хотел играть. Хотел влиять на игру. Быть на площадке и менять ход матча.

Шансы были. Возможно, будь я чуть выше и тяжелее, их было бы больше. Это касается многих игроков. Пара лишних сантиметров роста может изменить карьеру», – сказал Макколлум.

37-летний защитник провел всю профессиональную карьеру за пределами США, выступая в том числе за российские УНИКС, «Химки» и «Локомотив-Кубань».