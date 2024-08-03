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Баркли о решении Финча посадить Рэндла на скамейку: «Работа тренера – вселять уверенность, а не отбирать ее»

Телеэксперт считает, что главный тренер «Миннесоты» совершил ошибку.

Форвард «Вулвс» Джулиус Рэндл провел всю 4-ю четверть второго матча серии против «Оклахомы» на скамейке запасных и завершил встречу c 6 набранными очками за 33 минуты на паркете.

«Рэндл отлично сыграл в первом матче, а во втором у него не задалось. Но тренер среагировал слишком резко. И самое плохое, что теперь им предстоит домашний матч, который нужно выигрывать любой ценой. Нельзя лишать игрока уверенности перед ключевой игрой. Работа тренера – вселять уверенность, а не отбирать ее», – сказал Баркли.

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МиннесотаМиннесота
ИндианаИндиана
Нью-ЙоркНью-Йорк
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Inside the NBA
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