Рик Карлайл: «Нельзя думать, будто домашние матчи будут проще, такого не бывает»

Главный тренер «Индианы» объяснил, почему команде нельзя расслабляться.

«Здесь легко попасть в ловушку. Нельзя думать, будто домашние матчи будут проще, такого не бывает. Каждая последующая игра серии становится сложнее предыдущей. А у «Никс» потрясающий боевой дух, так что нам нужно продолжать концентрироваться на своей игре: усложнять им жизнь, контролировать темп и бороться за подборы», – сказал Карлайл .

В текущем плей-офф «Пэйсерс» идут с результатом 10-2: 6-1 на выезде и 4-1 дома.