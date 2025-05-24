Рик Карлайл: «Нельзя думать, будто домашние матчи будут проще, такого не бывает»
Главный тренер «Индианы» объяснил, почему команде нельзя расслабляться.
«Здесь легко попасть в ловушку. Нельзя думать, будто домашние матчи будут проще, такого не бывает. Каждая последующая игра серии становится сложнее предыдущей. А у «Никс» потрясающий боевой дух, так что нам нужно продолжать концентрироваться на своей игре: усложнять им жизнь, контролировать темп и бороться за подборы», – сказал Карлайл.
В текущем плей-офф «Пэйсерс» идут с результатом 10-2: 6-1 на выезде и 4-1 дома.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница NBA TV в соцсети X
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