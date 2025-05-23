Уилл Гиллори: «После «Наггетс» «Оклахома» очень уверенно себя чувствует против зоны»

Автор The Athletic выделил тактические перестановки во 2-м матче полуфинала.

«Оклахома» обыграла «Миннесоту» – 118:103.

«Одной из ключевых корректировок «Миннесоты» во второй игре стало более частое использование зонной защиты, чтобы не пускать Гилджес-Александера в трехсекундную зону. Однако после того как «Оклахома» столкнулась с активным применением зоны в полуфинале против «Денвера», игроки «Тандер» выглядели крайне уверенно, атакуя свободные зоны и создавая открытые броски, когда «Вулвз» переключались на эту схему.

Две вещи, за которыми стоит следить, когда «Миннесота» использует зонную защиту в этой серии:

1. Карузо несколько раз эффективно атаковал центр зоны, забивая флоутеры. Похоже, это была осознанная корректировка «Оклахомы» – они ожидали зону и подготовили этот вариант. «Вулвз» нужно усиливать давление на мяч в центральной части площадки.

2. «Тандер» удавалось обыгрывать Конли, когда он находился в паре защитников наверху зоны. Ему будет очень сложно сдерживать Гилджес-Александера или Уильямса один на один в таких ситуациях. Если Конли в игре, Финчу, вероятно, придется реже использовать зонную защиту», – написал Гиллори.