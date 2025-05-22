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Андрей Кириленко: «Не вижу смысла в товарищеском матче между командами Единой лиги ВТБ и НБА»

Андрей Кириленко не видит смысла в товарищеской игре команд Лиги ВТБ и НБА.

«Не вижу смысла, например, от игры ЦСКА с каким-то клубом НБА. Затраты на организацию матча будут большими, ничего с этого получить не удастся. Да, придет 10 тысяч зрителей, да, будет трансляция. Но нужно, чтобы такая игра стала органичной – пока она таковой не является.

Должно быть поступательное движение, когда шаг за шагом мы становимся лучше. И на этом фоне мы организуем хорошую игру высокого уровня. В тот момент, когда у нас готовы тренировочные залы, арены, зрители. Как зритель, я бы с удовольствием посмотрел. Но с точки зрения цена-качество... Потраченную сумму на реализации одной игры мы можем потратить на годовую детскую программу три раза», – сказал президент РФБ.

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МиннесотаМиннесота
ИндианаИндиана
Нью-ЙоркНью-Йорк
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Спорт-Экспресс»
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