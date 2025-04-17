3

Дэмиан Лиллард избавился от тромба и возобновит тренировки

Дэмиан Лиллард избавился от тромба всего за три недели.

Звездный разыгрывающий «Милуоки» выздоровел от тромбоза глубоких вен и больше не принимает разжижающие кровь препараты.

Лиллард пропустит первый матч серии первого раунда плей-офф против «Индианы». Игроку потребуется время, чтобы возобновить контактные тренировки и набрать форму.

Лиллард избавился от тромба всего за три недели. Врачи сообщили руководителям «Бакс», что такого выздоровления никогда не наблюдалось, но оно произошло благодаря раннему лечению, обнаружению и работе специалистов с Лиллардом еще до официального диагноза.

У Дэмиана Лилларда обнаружен тромб в правой ноге. Разыгрывающий выбыл из состава «Бакс» на неопределенный срок

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница инсайдера ESPN Шэмса Чарании в соцсети X
logoДэмиан Лиллард
logoИндиана
logoМилуоки
logoНБА плей-офф
logoНБА
logoЗдоровье
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Дэмиан Лиллард пропустит начало плей-офф, но может вернуться по ходу розыгрыша
1015 апреля, 16:51
Дэмиан Лиллард: «Мы с Яннисом должны быть здоровы и должны быть единым целым»
1213 апреля, 09:32
Дэмиан Лиллард: «Смотрел на Карри и говорил себе: «Я тоже так могу»
413 апреля, 06:45
Дэмиан Лиллард: «Я знаю, что смогу играть до 39-40 лет. И до этого возраста я буду выходить в старте»
413 апреля, 05:52
Главные новости
Адам Сильвер: «Комиссионер не имеет права блокировать обмен»
111 минут назад
Джимми Батлер тренируется в майке с именем Butler III и номером 30
235 минут назадФото
Президент «Фенербахче» созвал встречу владельцев клубов Евролиги
157 минут назад
Леброн Джеймс, Кобе Брайант и Стефен Карри – в Топ-12 игроков в истории НБА по версии Ника Райта
14сегодня, 18:15
Скотт Перри – новый генеральный менеджер «Сакраменто»
1сегодня, 17:35
Адам Сильвер: «После Матча всех звезд рейтинги НБА значительно выросли»
4сегодня, 17:31
Вернон Максвелл: «На месте Леброна Джеймса я бы чертовски гордился тем, что являюсь вторым игроком в истории»
8сегодня, 16:55
«Чикаго» хочет сохранить Джоша Гидди и Коби Уайта на длительный срок
6сегодня, 16:43
Вернон Максвелл: «Когда в последний раз «Юта» выбирала на драфте черного игрока?»
11сегодня, 16:30
Премьер-лига. Женщины. 1/2 финала. «Надежда» примет МБА
сегодня, 13:20Live
Ко всем новостям
Последние новости
Энтони Дэвис – болельщикам «Кингз»: «Можете расходиться, если не хотите попасть в пробку»
2сегодня, 14:54Видео
Исан Альманса примет участие в драфте НБА
1сегодня, 14:12
Клэй Томпсон: «Было приятно изгнать этих демонов»
3сегодня, 13:58
«Панатинаикос» распродал абонементы на сезон-2025/26 за 48 часов
сегодня, 13:25
Адриатическая лига. «Студентски центар» – «Цедевита-Олимпия»
сегодня, 13:15
Надир Ифи может перейти в «Монако» этим летом
сегодня, 11:51
Сито Алонсо возглавит сборную Латвии после Евробаскета-2025
1сегодня, 11:16
«Фенербахче» является фаворитом в борьбе за Микаэля Янтунена
1сегодня, 09:54
«Партизан» (25000 евро) и «Црвена Звезда» (22000) снова получили штрафы от Евролиги
1сегодня, 09:22
Василий Карасев о плей-ин: «Играли две российские команды, набрали на двоих 208 очков. Такие матчи только в плюс нашему баскетболу»
сегодня, 04:02