Дэмиан Лиллард избавился от тромба и возобновит тренировки

Дэмиан Лиллард избавился от тромба всего за три недели.

Звездный разыгрывающий «Милуоки » выздоровел от тромбоза глубоких вен и больше не принимает разжижающие кровь препараты.

Лиллард пропустит первый матч серии первого раунда плей-офф против «Индианы». Игроку потребуется время, чтобы возобновить контактные тренировки и набрать форму.

Лиллард избавился от тромба всего за три недели. Врачи сообщили руководителям «Бакс», что такого выздоровления никогда не наблюдалось, но оно произошло благодаря раннему лечению, обнаружению и работе специалистов с Лиллардом еще до официального диагноза.

У Дэмиана Лилларда обнаружен тромб в правой ноге. Разыгрывающий выбыл из состава «Бакс» на неопределенный срок