Дэмиан Лиллард избавился от тромба и возобновит тренировки
Дэмиан Лиллард избавился от тромба всего за три недели.
Звездный разыгрывающий «Милуоки» выздоровел от тромбоза глубоких вен и больше не принимает разжижающие кровь препараты.
Лиллард пропустит первый матч серии первого раунда плей-офф против «Индианы». Игроку потребуется время, чтобы возобновить контактные тренировки и набрать форму.
Лиллард избавился от тромба всего за три недели. Врачи сообщили руководителям «Бакс», что такого выздоровления никогда не наблюдалось, но оно произошло благодаря раннему лечению, обнаружению и работе специалистов с Лиллардом еще до официального диагноза.
У Дэмиана Лилларда обнаружен тромб в правой ноге. Разыгрывающий выбыл из состава «Бакс» на неопределенный срок
Опубликовал: Геннадий Ильин
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