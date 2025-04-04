Джа Морэнт принес победу «Гризлис» над «Майами» под сирену
Защитник стал автором решающего броска во встрече с «Хит» – 110:108.
В последней атаке Морэнт остался один на один против Келела Уэйра и попал через него со средней дистанции.
Лидер «Мемфис» набрал 11 из 26 очков «Мемфиса» в четвертой четверти.
Эта первая победа для команды под руководством нового тренера Туомаса Иисало. «Мемфис» прервал серию поражений и продолжил борьбу за шестое место.
На счету Морэнта в этом матче 30 очков, 11 из 22 с игры, 3 из 7 из-за дуги, 5 подборов и 3 передачи.
Опубликовал: Филипп Прокофьев
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