44 очка Десмонда Бэйна не спасли «Мемфис» от поражения в игре с «Сакраменто»

Защитник обновил рекорд сезона по очкам и реализовал 100% трехочковых.

За 41 минуту в игре Бэйн набрал 44 очка (15 из 26 с игры, 7 из 7 из-за дуги, 7 из 7 с линии), 7 подборов и 4 передачи при 4 потерях за 41 минуту на паркете.

Со стороны «Сакраменто » самым результативным стал Малик Монк , набравший 28 очков (10 из 17 с игры, 4 из 8 из-за дуги, 4 из 4 с линии), 3 подбора и 7 передач за 36 минут в игре.

Лидер «Мемфиса » Джа Морэнт не принимал участия в матче из-за проблем с плечом.

Встреча закончилась поражением «Гриззлис» – 122:132.