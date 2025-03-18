44 очка Десмонда Бэйна не спасли «Мемфис» от поражения в игре с «Сакраменто»
Защитник обновил рекорд сезона по очкам и реализовал 100% трехочковых.
За 41 минуту в игре Бэйн набрал 44 очка (15 из 26 с игры, 7 из 7 из-за дуги, 7 из 7 с линии), 7 подборов и 4 передачи при 4 потерях за 41 минуту на паркете.
Со стороны «Сакраменто» самым результативным стал Малик Монк, набравший 28 очков (10 из 17 с игры, 4 из 8 из-за дуги, 4 из 4 с линии), 3 подбора и 7 передач за 36 минут в игре.
Лидер «Мемфиса» Джа Морэнт не принимал участия в матче из-за проблем с плечом.
Встреча закончилась поражением «Гриззлис» – 122:132.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
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