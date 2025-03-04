Десмонд Бэйн сделал первый трипл-дабл в карьере
Защитник «Мемфиса» стал самым результативным игроком в матче с «Хоукс».
Десмонд Бэйн набрал 35 очков (9 из 19 с игры), 10 передач и 10 подборов. Это первый трипл-дабл его карьеры.
Игра запомнилась ошибкой Бэйна в последнем владении: он имел шанс принести победу своей команде, но вместо этого принес поражение – потерял мяч, после чего «Атланта» забила под сирену – 130:132.
На счету Бэйна 5 потерь.
Опубликовал: Филипп Прокофьев
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