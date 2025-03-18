Зайон Уильямсон воткнул через Айзейю Стюарта
Форварду «Нового Орлеана» удался красивый данк.
В начале четвертой четверти Зайон Уильямсон прошел по центру и снес оппонента, стоящего в полукруге.
«Новый Орлеан» уступил «Пистонс» со счетом 81:127. На счету Уильямсона 30 очков, 6 подборов и 3 передачи.
Опубликовал: Филипп Прокофьев
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