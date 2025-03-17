Энтони Эдвардс и Коби Уайт стали игроками недели в своих конференциях НБА
НБА выбрала лучших игроков 21 недели.
Ими стали защитники Энтони Эдвардс («Миннесота») на Западе и Коби Уайт («Чикаго») на Востоке.
На счету Эдвардса 32,7 очка, 4,3 передачи и 3,3 подбора в среднем при точности в 51,5% с игры и 38,2% из-за дуги. «Тимбервулвз» выиграли все 3 своих матча.
В активе Уайта 27,7 очка, 7 подборов и 4 передачи в среднем при 46,2% точности с игры и 33,3% из-за дуги. «Буллз» завершили неделю с результатом 2-1.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети NBA Сommunications
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