Паулюс Мотеюнас: «Наши переговоры с «Дубаем» проходят на фоне вопроса расширения Евролиги»
«Очень смело было пригласить «Дубай» в Адриатическую лигу, но это определенно стало хорошим решением. Клуб выглядит серьезным партнером, мы общаемся с ним на фоне вопроса о расширении Евролиги. Клубы будут принимать окончательное решение, но я собираюсь предварительно обговорить ряд моментов.
Адриатическая лига нам очень интересна. «Будучность» и «Цедевита-Олимпия» очень хорошо выступают в Еврокубке, мы следим за ними.
В данный момент не планируется структурных изменений в лиге, постоянных лицензий будет по-прежнему 13, но мы очень рады тому, что команды из Белграда – «Црвена Звезда» и «Партизан» – являются частью турнира. Надеюсь, что они задержатся там надолго. Было бы странно видеть только одну из них.
Страсть сербских фанатов поразительна. Мы хотели бы иметь возможность снисходительного отношения к соблюдению ими всех правил чемпионата, но в любом случае очень уважаем их вклад в нашу лигу», – поделился гендиректор Евролиги.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий