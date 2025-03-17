Паулюс Мотеюнас: «Наши переговоры с «Дубаем» проходят на фоне вопроса расширения Евролиги»

Паулюс Мотеюнас прокомментировал «Дубай» и Адриатическую лигу.

«Очень смело было пригласить «Дубай » в Адриатическую лигу, но это определенно стало хорошим решением. Клуб выглядит серьезным партнером, мы общаемся с ним на фоне вопроса о расширении Евролиги. Клубы будут принимать окончательное решение, но я собираюсь предварительно обговорить ряд моментов.

Адриатическая лига нам очень интересна. «Будучность » и «Цедевита-Олимпия» очень хорошо выступают в Еврокубке, мы следим за ними.

В данный момент не планируется структурных изменений в лиге, постоянных лицензий будет по-прежнему 13, но мы очень рады тому, что команды из Белграда – «Црвена Звезда » и «Партизан » – являются частью турнира. Надеюсь, что они задержатся там надолго. Было бы странно видеть только одну из них.

Страсть сербских фанатов поразительна. Мы хотели бы иметь возможность снисходительного отношения к соблюдению ими всех правил чемпионата, но в любом случае очень уважаем их вклад в нашу лигу», – поделился гендиректор Евролиги.