0

Паулюс Мотеюнас: «Наши переговоры с «Дубаем» проходят на фоне вопроса расширения Евролиги»

Паулюс Мотеюнас прокомментировал «Дубай» и Адриатическую лигу.

«Очень смело было пригласить «Дубай» в Адриатическую лигу, но это определенно стало хорошим решением. Клуб выглядит серьезным партнером, мы общаемся с ним на фоне вопроса о расширении Евролиги. Клубы будут принимать окончательное решение, но я собираюсь предварительно обговорить ряд моментов.

Адриатическая лига нам очень интересна. «Будучность» и «Цедевита-Олимпия» очень хорошо выступают в Еврокубке, мы следим за ними.

В данный момент не планируется структурных изменений в лиге, постоянных лицензий будет по-прежнему 13, но мы очень рады тому, что команды из Белграда – «Црвена Звезда» и «Партизан» –  являются частью турнира. Надеюсь, что они задержатся там надолго. Было бы странно видеть только одну из них.

Страсть сербских фанатов поразительна. Мы хотели бы иметь возможность снисходительного отношения к соблюдению ими всех правил чемпионата, но в любом случае очень уважаем их вклад в нашу лигу», – поделился гендиректор Евролиги.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Sportando
logoДубай
logoБудучность
logoЦрвена Звезда
logoПартизан
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoЦедевита-Олимпия
logoАдриатическая лига
Паулюс Мотеюнас
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Адриатическая лига. «Црвена Звезда» проиграла «Дубаю» на своей площадке, «Будучность» разгромила «Морнар Бар» и другие результаты
12 января, 20:53
Адриатическая лига. «Будучность» обыграла «Дубай», «Црвена Звезда» разгромила ФМП и другие результаты
5 января, 20:25
Адриатическая лига. «Црвена Звезда» в гостях обыграла «Студентски центар», «Будучность» прервала победную серию «Партизана»
15 декабря 2024, 21:12
Главные новости
НБА. «Миннесота» примет «Индиану», «Голден Стэйт» сыграет с «Денвером» и другие матчи
1718 минут назад
Энтони Эдвардс и Коби Уайт стали игроками недели в своих конференциях НБА
22 минуты назадФото
Чендлер Парсонс: «Никс» будет тяжело пройти первый раунд плей-офф»
33 минуты назад
«Финикс» может расстаться с Майком Буденхольцером в межсезонье (Hoops Wire)
841 минуту назад
Девин Васселл: «Митч Джонсон успокаивал раздевалку после всех событий этого сезона. Был очень важен для нас»
сегодня, 19:15
Джабари Паркер: «Люди, которые пишут о моей «трагичной истории», не могут похвастаться 1% от моих достижений»
4сегодня, 18:35
Айзейя Хартенштайн: «Все увидели, как может помочь связка «больших». Мы продвинулись в области защиты»
5сегодня, 18:20
Док Риверс о защите «Оклахомы»: «Они связали нас, мы не могли открыться и показать свое нападение»
2сегодня, 17:55
Энтони Дэвис будет возвращать игровую форму в G-лиге
13сегодня, 17:28
Трэй Янг быстрее всех в истории НБА добрался до показателя в 2000 потерь
10сегодня, 17:15
Ко всем новостям
Последние новости
Центровой Рэйкуан Грэй близок к переходу в «Маккаби Тель-Авив»
11 минут назад
Адриатическая лига. «Дубай» обыграл «Партизан», «Црвена Звезда» победила «Мегу»
17 минут назад
Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» крупно обыграл «Мерсин»
сегодня, 19:01
Разыгрывающему «Басконии» Камару Болдуину потребуется операция на руке
сегодня, 17:05
Виктор Ганиенко: «Локо» можно играть домашние матчи в Сочи»
1сегодня, 16:53
Виктор Ганиенко: «Вергун – адекватный человек, очень дисциплинированный, трезвенник. Заматереет и станет одним из лучших тренеров чемпионата»
1сегодня, 16:45
Чемпионат Греции. «Марусси» – «Олимпиакос», «Арис» – «Панатинаикос»
1сегодня, 16:05
«Олимпиакос» отправил жалобу на непристойный жест Кендрика Нанна в офис Евролиги
сегодня, 13:52
Марко Симонович стал MVP четвертьфиналов Еврокубка
сегодня, 13:40Фото
«Хапоэль Тель-Авив» нацелился на приобретение Дарио Шарича
1сегодня, 13:08