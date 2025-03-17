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Бен Симмонс: «Баскетбол – это вся моя жизнь. Буду связан с ним и после окончания игровой карьеры»

Бен Симмонс рассказал об отношении к критике.

«Люди придумывают всякую ерунду. Их мнения не имеют никакого веса. Просто мнения.

Я занимаюсь баскетболом с четырех лет. Ничто этого не изменит.

В освещении лиги все похоже на эффект домино. Ничему нельзя доверять. Каждый может говорить все, что захочет. Это стандарт спортивной журналистики.

Нельзя полностью отрешиться от этого. Не хочется, чтобы люди плохо говорили о тебе, но нужно что-то особо дрянное, чтобы действительно вывести меня из себя. Обычно слова не влияют на мою жизнь. Я прихожу на работу, тружусь, делаю все, что должен.

У меня отличная группа поддержки. Никто из тех, кто обо мне плохо отзывается, не был в зале со мной летом. Никто из них не видел меня после операций, когда я с трудом ходил. Они ничего не знают. Никаких фактов.

Баскетбол – это вся моя жизнь, я очень серьезно отношусь к жизни. Именно им я занимаюсь каждый день. Это естественно как дышать. Я люблю игру. Возможности, которые она предоставила в жизни мне и моей семье. Буду связан с баскетболом и после окончания игровой карьеры в качестве тренера или помогая молодежи», – заключил защитник «Клипперс».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ClutchPoints
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