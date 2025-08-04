Ожидается, что Де’Аарон Фокс продлит контракт с «Сан-Антонио» на условиях «чуть ниже максимальных»

«Сперс» продлят соглашение звездного защитника.

По информации инсайдера Бретта Сигела, что «разговоры в лиге» сводятся к тому, что Де’Аарон Фокс, скорее всего, подпишет с «Сан-Антонио » «контракт чуть ниже максимального».

Вчера Фоксу стало доступно продление на 4 года и 229 миллионов долларов. По словам Сигела, несколько дней уйдет на прояснение всех деталей сделки.

После перехода из «Кингc» в середине сезона показатели Фокса снизились: с 25 очков за игру в «Сакраменто» до 19,7 в «Сан-Антонио». В марте он перенес операцию на сухожилии левой руки, травму которого, по словам клуба, терпел с октября.