Лонни Уокер подписал 3-летний контракт на 10 миллионов долларов с «Маккаби Тель-Авив»

26-летний защитник продолжит карьеру в израильском клубе.

«Маккаби Тель-Авив» объявил о заключении 3-летнего соглашения с Лонни Уокером (196 см). По информации BasketNews, сумма сделки составляет 10 миллионов долларов, что делает Уокера одним из самых высокооплачиваемых игроков в Европе.

Выступая в прошлом сезоне за «Жальгирис», американец в среднем набирал 13,6 очка, 3,2 подбора и 1,8 передачи за игру в Евролиге. В середине сезона защитник получил еще один шанс в НБА и присоединился к «Филадельфии», но в итоге не смог закрепиться в команде и вышел на рынок свободных агентов.

Уокер приносил «Сиксерс» в среднем 12,4 очка, 3,2 подбора и 2,5 передачи за 23,8 минуты в 20 матчах «регулярки».

