Эван Мобли о MVP-2027: «Я смогу этого добиться, это вполне реально»

Форвард «Кливленда» поделился амбициозными планами.

«Мой друг в 2022 году предрек, и у меня есть запись «голосовухи», что в 2027 году ты станешь MVP. Что думаешь по этому поводу?», – спросил Эвана Мобли встретивший его болельщик.

«Думаю, я смогу этого добиться, это вполне реально», – ответил форвард.

В прошлом сезоне Мобли впервые попал на Матч всех звезд, получил награду «Лучшему защищающемуся» и занял 10-е место в голосовании за MVP.

24-летний форвард в среднем набирал 18,5 очка, 9,3 подбора и 1,6 блок-шота за игру, реализуя 55,7% бросков с игры и 37% с трехочковой дистанции.