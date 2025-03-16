  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • «Если буду здоров, то обязательно буду там». Бен Симмонс намерен сыграть на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе
5

«Если буду здоров, то обязательно буду там». Бен Симмонс намерен сыграть на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе

Бен Симмонс подтвердил намерение вернуться в сборную Австралии на Олимпиаде-2028.

«Это то, чего я всегда хотел — сыграть на Олимпиаде. Если буду здоров и готов играть, то обязательно буду там», – заявил разыгрывающий «Клипперс».

Также Симмонс поддержал назначение Адама Капорна на пост главного тренера австралийской сборной.

«Я знаю Адама Капорна уже давно,  и я рад за него. Он отличный тренер и отличный человек. С нетерпением жду возможности поговорить с ним и наладить связь, продолжить развивать наши отношения перед следующей Олимпиадой», – отметил игрок.

Симмонс в последний раз представлял Австралию в 2013 году на чемпионате Океании.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: RG.org
logoБен Симмонс
logoНБА
logoсборная Австралии
logoЛос-Анджелес-2028
logoКлипперс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Сквозняки» – самые обидные промахи в баскетболе. Они снятся игрокам в ночных кошмарах
1013 марта, 21:50
«Даллас» был заинтересован в подписании Бена Симмонса после выкупа его контракта «Бруклином»
615 февраля, 04:18
Бен Симмонс о том, что понравилось в «Клипперс»: «Ребята в команде по-настоящему борются за победу»
614 февраля, 14:59
Бен Симмонс набрал 12 очков, 8 подборов, 6 передач и 3 перехвата в первом матче за «Клипперс»
3014 февраля, 05:32Видео
Главные новости
Леброн Джеймс провел первую тренировку после травмы
4 минуты назад
НБА. «Лейкерс» примут «Финикс», «Кливленд» сыграет с «Орландо» и другие матчи
2041 минуту назадLive
Джефф Тиг: «Яннис Адетокумбо не может функционировать и играть, если не видит брата»
141 минуту назад
Хэйден Далтон – MVP «Финала четырех» Кубка России
51 минуту назад
Кубок России. Финал. «Уралмаш» победил «Пари НН» и впервые в истории стал обладателем Кубка
19сегодня, 16:40
Единая лига ВТБ. ЦСКА взял реванш у «Локомотива-Кубань» в Краснодаре, «Зенит» выиграл у «Автодора» и другие результаты
58сегодня, 15:56
Легенда «Сиэтла» Дональд «Слик» Уоттс скончался в возрасте 73 лет
1сегодня, 15:11
ЦСКА и «Локомотив-Кубань» обновили рекорд Единой лиги ВТБ – 70 фолов на двоих
сегодня, 14:57
«Лейкерс» летом могут расстаться с Джексоном Хэйсом
11сегодня, 14:50
Мозес Муди: «В раздевалке называем празднование Дрэймонда Грина «Кошмарный сон»
1сегодня, 14:23
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Турции. «Тофаш» обыграл «Дарушафаку», «Тюрк Телеком» был сильнее «Петким Спора» и другие матчи
27 минут назадLive
«Торонто» подпишет Колина Каслтона еще на 10 дней
сегодня, 16:12
УНИКС обновил рекорд результативности в матче с «Самарой» – 120:64
сегодня, 15:50
Деян Бодирога поддержал протесты студентов в Сербии
1сегодня, 15:39
Андрей Ведищев о поражении от ЦСКА: «Играли волнами, наделали много невынужденных ошибок»
1сегодня, 15:30
Андреас Пистиолис: «Финальная разница в счете не отражает того преимущества, которое было у ЦСКА над «Локо»
сегодня, 15:25
Сергей Базаревич о своих принципах работы: «Следуй инстинктам»
1сегодня, 14:27
Сергей Тараканов: «Уралмаш» — фаворит финала Кубка России»
сегодня, 13:51
Генеральный менеджер «Атланты» вынудил Джеффа Тига искать себе новую команду, а затем повторил предложение «Милуоки» и оставил игрока в «Хоукс»
3сегодня, 12:58
Лонзо Болл пропустил семь последних игр «Чикаго», но должен вернуться в текущем сезоне
3сегодня, 12:09