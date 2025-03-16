«Если буду здоров, то обязательно буду там». Бен Симмонс намерен сыграть на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе
Бен Симмонс подтвердил намерение вернуться в сборную Австралии на Олимпиаде-2028.
«Это то, чего я всегда хотел — сыграть на Олимпиаде. Если буду здоров и готов играть, то обязательно буду там», – заявил разыгрывающий «Клипперс».
Также Симмонс поддержал назначение Адама Капорна на пост главного тренера австралийской сборной.
«Я знаю Адама Капорна уже давно, и я рад за него. Он отличный тренер и отличный человек. С нетерпением жду возможности поговорить с ним и наладить связь, продолжить развивать наши отношения перед следующей Олимпиадой», – отметил игрок.
Симмонс в последний раз представлял Австралию в 2013 году на чемпионате Океании.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: RG.org
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