Стивен Эй Смит: «Финикс» был похож на ребенка, которого заставили делать работу по дому»

Эксперт поделился впечатлениями от игры «Санс» во встрече с «Лейкерс».

«Мы показали эту игру на национальном телевидении. Если бы не было второй половины, где у них была возможность исправиться, я бы призвал нас принести публичные извинения нашей аудитории за то безобразие, которое произошло в первой половине.

Ноль усилий было приложено со стороны «Санс», особенно в защите, 11% попаданий из-за дуги.

«Финикс» напоминал маленького ребенка, которого наказали родители и заставили делать работу по дому. Они выглядели так, будто игра в баскетбол – это трудновыполнимая, приносящая боль задача, которой им пришлось подвергнуть себя. Вот настолько плохо они играли. Это позор», – сказал Смит .

В сегодняшнем матче «Финикс » проиграл «Лейкерс » – 96:107.