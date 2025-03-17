Стивен Эй Смит: «Финикс» был похож на ребенка, которого заставили делать работу по дому»
Эксперт поделился впечатлениями от игры «Санс» во встрече с «Лейкерс».
«Мы показали эту игру на национальном телевидении. Если бы не было второй половины, где у них была возможность исправиться, я бы призвал нас принести публичные извинения нашей аудитории за то безобразие, которое произошло в первой половине.
Ноль усилий было приложено со стороны «Санс», особенно в защите, 11% попаданий из-за дуги.
«Финикс» напоминал маленького ребенка, которого наказали родители и заставили делать работу по дому. Они выглядели так, будто игра в баскетбол – это трудновыполнимая, приносящая боль задача, которой им пришлось подвергнуть себя. Вот настолько плохо они играли. Это позор», – сказал Смит.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Страница ClutchPoints в соцсети X
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