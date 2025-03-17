Чемпионат Греции. «Марусси» – «Олимпиакос», «Арис» – «Панатинаикос»
Сегодня, 17 марта, в чемпионате Турции состоятся два матча.
«Марусси» примет «Олимпиакос», «Арис» сыграет с «Панатинаикосом».
Чемпионат Греции
Регулярный чемпионат
Положение команд: Панатинаикос – 20-0, Олимпиакос – 18-2, АЕК – 13-8, Кардицас – 11-10, ПАОК – 10-11, Промитеас – 10-11, Паниониос – 9-12, Арис – 8-12, Перистери – 8-13, Лаврион – 7-14, Марусси – 5-15, Колоссос – 5-16.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Филипп Прокофьев
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