Чемпионат Греции. «Марусси» – «Олимпиакос», «Арис» – «Панатинаикос»

Сегодня, 17 марта, в чемпионате Турции состоятся два матча.

«Марусси» примет «Олимпиакос», «Арис» сыграет с «Панатинаикосом». Чемпионат Греции Регулярный чемпионат Положение команд: Панатинаикос – 20-0, Олимпиакос – 18-2, АЕК – 13-8, Кардицас – 11-10, ПАОК – 10-11, Промитеас – 10-11, Паниониос – 9-12, Арис – 8-12, Перистери – 8-13, Лаврион – 7-14, Марусси – 5-15, Колоссос – 5-16. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.