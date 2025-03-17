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33 очка Луки Дончича помогли «Лейкерс» обыграть «Финикс»

«Озерники» прервали свою серию поражений.

Дончичу не хватило 2 передач до трипл-дабла: 33 очка (8 из 20 с игры, 4 из 11 из-за дуги, 13 из 14 с линии), 11 подборов и 8 передач при 4 потерях за 40 минут в игре.

Со стороны «Финикса» самым результативным стал Кевин Дюрэнт, набравший 21 очко (6 из 17 с игры, 2 из 7 из-за дуги, 7 из 10 с линии), 9 подборов и 2 передачи при 5 потерях за 37 минут на паркете.

«Лейкерс» оказались сильнее – 107:96.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
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