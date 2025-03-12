Тайриз Халибертон: «Многие значимые моменты на этой арене связаны с Реджи. Я просто пытаюсь добавить свои»
Тайриз Халибертон прокомментировал свой победный бросок.
Сложный трехочковый с ведения с сопротивлением Яниса Адетокумбо и фолом принес «Индиане» победу над «Милуоки» в клатче. На матче присутствовал легендарный игрок «Пэйсерс» Реджи Миллер.
«У нас отличные взаимоотношения, я полагался на него с момента перехода в клуб. Часто разговариваем. Очень круто, что он был в зале.
Многие знаковые моменты в истории арены связаны с Реджи, я пытаюсь добавить к ним свои. Я стараюсь следовать по пути великих игроков в истории команды и при этом пройти свой. Чтобы дети и фанаты, которые сейчас вспоминают его лучшие моменты, когда-нибудь, надеюсь, смогли вспоминать и мои», – заключил звездный разыгрывающий.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Индианы»
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