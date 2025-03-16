34 очка Янниса Адетокумбо помогли «Милуоки» победить «Индиану»

Греку не хватило трех передач до трипл-дабла.

За 35 минут на площадке лидер «Бакс» собрал дабл-дабл: 34 очка (14 из 19 с игры, 6 из 6 с линии), 10 подборов, 3 блок-шота и 7 передач при 6 потерях.

Со стороны «Пэйсерс» выделялся Тайриз Халибертон , также набравший дабл-дабл: 24 очка (9 из 16 с игры, 2 из 6 из-за дуги, 4 из 5 с линии), 6 подборов, 5 перехватов и 15 передач без потерь за 37 минут на паркете.

«Милуоки » одержал верх – 126:119.