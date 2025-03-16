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Джефф Тиг: «Яннис Адетокумбо не может функционировать и играть, если не видит брата»

Джефф Тиг рассказал об особенной связи Янниса Адетокумбо с братом Танасисом.

«Когда мы проиграли первые два матча в финальной серии против «Финикса», у брата Янниса был COVID. Он не смог прилететь, поэтому мы проигрывали 0-2. Яннис был сам не свой. У них какая-то особенная связь. Он не может функционировать и играть, если не видит брата. Я серьезно. Это что-то особенное. Помню, как посреди игры говорю ему: «Бро, это финал, играй».

Яннис постоянно спрашивал: «Где Танасис?» Затем свершилось чудо и Танасис вернулся после COVID. Я знаю, что он все еще был болен. Не может быть, чтобы он выздоровел. Должно пройти 14 дней, а он вернулся через три. Он заряжал своей энергией. Несмотря на COVID, он бегал по раздевалке, кричал, визжал. Он играл важную роль для нашей команды. Когда его не было, ничего не получалось. Когда он каким-то образом появился в раздевалке, все заработало.

Во время чемпионского парада он ехал отдельно от всех, потому что у него был COVID», – рассказал чемпион НБА 2021 года.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Eurohoops
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