Велимир Перасович: «Очень жаль, что «Самара» потеряла ту команду, которая была у нее в начале сезона»

Велимир Перасович прокомментировал разгромную победу над «Самарой» – 120:64.

«Очень жаль, что «Самара » потеряла ту команду, которая была у нее в начале сезона. Это была одна из талантливых команд. И сейчас тренерам и персоналу клуба, конечно, совсем непросто работать с абсолютно другой командой.

Сегодня игру во многом предопределила разница в количестве перехватов: соперник допустил 27 потерь. Значит, мы сыграли с нужной агрессией. Хотя начали матч очень плохо, пропустив в первой четверти 25 очков. Но затем играли в защите все лучше», – сказал главный тренер УНИКСа .