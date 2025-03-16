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  • Велимир Перасович: «Очень жаль, что «Самара» потеряла ту команду, которая была у нее в начале сезона»
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Велимир Перасович: «Очень жаль, что «Самара» потеряла ту команду, которая была у нее в начале сезона»

Велимир Перасович прокомментировал разгромную победу над «Самарой» – 120:64.

«Очень жаль, что «Самара» потеряла ту команду, которая была у нее в начале сезона. Это была одна из талантливых команд. И сейчас тренерам и персоналу клуба, конечно, совсем непросто работать с абсолютно другой командой.

Сегодня игру во многом предопределила разница в количестве перехватов: соперник допустил 27 потерь. Значит, мы сыграли с нужной агрессией. Хотя начали матч очень плохо, пропустив в первой четверти 25 очков. Но затем играли в защите все лучше», – сказал главный тренер УНИКСа.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Единой лиги ВТБ
logoУНИКС
logoСамара
logoЕдиная лига ВТБ
Велимир Перасович
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