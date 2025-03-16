УНИКС обновил рекорд результативности в матче с «Самарой» – 120:64
УНИКС обновил клубный рекорд результативности в нынешнем сезоне.
Казанский УНИКС в гостях разгромил «Самару» со счетом 120:64 и установил новый клубный рекорд результативности в нынешнем сезоне.
Самыми результативными в составе гостей стали Маркос Найт (25 очков), ДеВон Акун-Перселл (21), Джален Рэйнольдс (18) и Михаил Беленицкий (20).
«Самара» с результатом 8-29 потеряла шансы на попадание в Топ-6 чемпионата.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Единой лиги ВТБ
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