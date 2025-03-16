УНИКС обновил рекорд результативности в матче с «Самарой» – 120:64

УНИКС обновил клубный рекорд результативности в нынешнем сезоне.

Казанский УНИКС в гостях разгромил «Самару» со счетом 120:64 и установил новый клубный рекорд результативности в нынешнем сезоне.

Самыми результативными в составе гостей стали Маркос Найт (25 очков), ДеВон Акун-Перселл (21), Джален Рэйнольдс (18) и Михаил Беленицкий (20).

«Самара » с результатом 8-29 потеряла шансы на попадание в Топ-6 чемпионата.