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УНИКС обновил рекорд результативности в матче с «Самарой» – 120:64

УНИКС обновил клубный рекорд результативности в нынешнем сезоне.

Казанский УНИКС в гостях разгромил «Самару» со счетом 120:64 и установил новый клубный рекорд результативности в нынешнем сезоне.

Самыми результативными в составе гостей стали Маркос Найт (25 очков), ДеВон Акун-Перселл (21), Джален Рэйнольдс (18) и Михаил Беленицкий (20).

«Самара» с результатом 8-29 потеряла шансы на попадание в Топ-6 чемпионата.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Единой лиги ВТБ
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