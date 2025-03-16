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ЦСКА и «Локомотив-Кубань» обновили рекорд Единой лиги ВТБ – 70 фолов на двоих

ЦСКА и «Локомотив-Кубань» совершили по 35 фолов.

ЦСКА и «Локомотив-Кубань» установили новый рекорд Единой лиги ВТБ по количеству фолов, совершенных обеими командами в сумме в одном матче – 70.

Сегодня московский ЦСКА на выезде одолел краснодарский «Локомотив-Кубань» со счетом 88:84.

Обе команды совершили по 35 фолов. Игроки «Локо» чаще фолили при бросках соперника (32 точных штрафных ЦСКА против 26 у кубанцев).

Сразу шестеро игроков (по трое у «Локо» и ЦСКА) не смогли завершить матч на паркете из-за перебора фолов. Ивану Ухову хватило всего 7 минут, чтобы набрать 5 персональных замечаний.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Единой лиги ВТБ
logoЦСКА
logoЛокомотив-Кубань
Иван Ухов
logoЕдиная лига ВТБ
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