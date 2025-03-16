ЦСКА и «Локомотив-Кубань» обновили рекорд Единой лиги ВТБ – 70 фолов на двоих
ЦСКА и «Локомотив-Кубань» совершили по 35 фолов.
ЦСКА и «Локомотив-Кубань» установили новый рекорд Единой лиги ВТБ по количеству фолов, совершенных обеими командами в сумме в одном матче – 70.
Сегодня московский ЦСКА на выезде одолел краснодарский «Локомотив-Кубань» со счетом 88:84.
Обе команды совершили по 35 фолов. Игроки «Локо» чаще фолили при бросках соперника (32 точных штрафных ЦСКА против 26 у кубанцев).
Сразу шестеро игроков (по трое у «Локо» и ЦСКА) не смогли завершить матч на паркете из-за перебора фолов. Ивану Ухову хватило всего 7 минут, чтобы набрать 5 персональных замечаний.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Единой лиги ВТБ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости