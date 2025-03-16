Эрик Споэльстра: «Мы отчаянно хотим понять, как выиграть хотя бы один матч»

Главный тренер «Хит» прокомментировал проигрыш в матче с «Гриззлис».

«Все уже было сказано в раздевалке. Мы ожидаем от себя определенного уровня игры и желания. Сегодня этот уровень не был достигнут.

Во второй половине мы потеряли боевой дух... Ветераны, которые были в нашей раздевалке... это унизительно.

Мы изо всех сил пытаемся понять, как выигрывать матчи. Если бы с помощью невероятных совместных усилий нам удалось выиграть одну встречу, то это заставило бы многих из нас улыбнуться», – сказал Споэльстра .

В сегодняшнем матче против «Мемфиса » «Хит» проиграли – 91:125.

Это поражение стало седьмым подряд для «Майами ». Из последних 18 игр команде удалось победить в 4.