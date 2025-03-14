Боб Вулгарис – о Патрике Дюмоне: «Стопроцентный болван»

Бывший работник «Мэвс» раскритиковал управляющего клуба .

Накануне Патрик Дюмон заявил, что в прошлом году клуб попал в финал по счастливой случайности, а потому обмен Луки Дончича полностью оправдан.

«Этот парень – стопроцентный болван. Нельзя говорить с такой уверенностью о вещах, в которых ты совершенно не разбираешься, это поразительно.

Первое, что эти психи должны были сделать после заключения худшей сделки в истории спорта, – это нанять компетентную команду по кризисному пиару, потому что каждый раз, когда он или их генеральный менеджер что-то говорят, ситуация только ухудшается», – написал Вулгарис.