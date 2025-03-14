2

Боб Вулгарис – о Патрике Дюмоне: «Стопроцентный болван»

Бывший работник «Мэвс» раскритиковал управляющего клуба .

Накануне Патрик Дюмон заявил, что в прошлом году клуб попал в финал по счастливой случайности, а потому обмен Луки Дончича полностью оправдан.

«Этот парень – стопроцентный болван. Нельзя говорить с такой уверенностью о вещах, в которых ты совершенно не разбираешься, это поразительно.

Первое, что эти психи должны были сделать после заключения худшей сделки в истории спорта, – это нанять компетентную команду по кризисному пиару, потому что каждый раз, когда он или их генеральный менеджер что-то говорят, ситуация только ухудшается», – написал Вулгарис.

Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Соцсети Боба Вулгариса
Боб Вулгарис
logoЛука Дончич
logoДаллас
Патрик Дюмон
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Патрик Дюмон об обмене Луки Дончича: «Это было решение о будущем»
33вчера, 17:33
Главные новости
Кубок России. «Финал четырех». «Уралмаш» – МБА-МАИ, «Пари НН» – «Химки»
17 минут назад
Скип Бэйлесс: «Сегодня мы увидели, почему «Даллас» обменял Дончича»
21сегодня, 09:17
«Буллз» убрали чемпионские баннеры. Их повредили во время концерта Disturbed
12сегодня, 08:22
Сэм Куинн: «У «Кливленда» хорошие шансы добраться до 70 побед»
2сегодня, 08:09
Джимми Батлер: «Я 0,5 от элитного защитника»
14сегодня, 08:01
Патрик Беверли: «Гилджес-Александер не получит столько свистков в плей-офф»
3сегодня, 07:31
Ник Райт: «Если бы Майкл или Кобе напали на Смита, как сделал Леброн, это вошло бы в их документалки»
9сегодня, 07:11
Джордж Линч: «Джордан сказал: «Не будешь играть, пока не снимешь мои кроссовки»
3сегодня, 06:43
Желько Обрадович: «Йокич живет баскетболом, хоть и не любит журналистов»
1сегодня, 06:32
НБА. 45 очков Дончича не хватило «Лейкерс» против «Милуоки», «Голден Стэйт» обыграл «Сакраменто» и другие матчи
155сегодня, 06:30
Ко всем новостям
Последние новости
Стефен Карри отдал своей жене мяч, которым реализовал 4000-й трехочковый
111 минут назад
Джордж Линч об Аллене Айверсоне: «Он тренировался, но, возможно, на 50%»
36 минут назад
Остин Ривз, возможно, травмировал бросковую руку в игре с «Милуоки»
2сегодня, 09:50
Шакил О’Нил: «Леброн пытается установить рекорды, которые никогда не будут побиты»
1сегодня, 09:43
Гилберт Аренас утверждает, что «Хит» пытались обменять Леброна Джеймса на Дуайта Ховарда
сегодня, 09:34
Чарльз Баркли не поверил в предматчевый отчет о травмах «Лейкерс»: «Леброн не полетел в Милуоки, потому что это Милуоки»
1сегодня, 09:27
Реджи Миллер: «Лень никого не держит и не набирает очки»
6сегодня, 09:25Видео
Име Удока – о «Хьюстоне»: «Это самая глубокая команда, которая у меня была»
1сегодня, 09:03
Шэмс Чарания рассказал о том, как узнал об обмене Луки Дончича
1сегодня, 09:02
Джеймс Долан: «Мы хотели выменять Винса Картера, но врачи сказали, что у него вот-вот порвется ахилл»
2сегодня, 08:48