Боб Вулгарис – о Патрике Дюмоне: «Стопроцентный болван»
Бывший работник «Мэвс» раскритиковал управляющего клуба .
Накануне Патрик Дюмон заявил, что в прошлом году клуб попал в финал по счастливой случайности, а потому обмен Луки Дончича полностью оправдан.
«Этот парень – стопроцентный болван. Нельзя говорить с такой уверенностью о вещах, в которых ты совершенно не разбираешься, это поразительно.
Первое, что эти психи должны были сделать после заключения худшей сделки в истории спорта, – это нанять компетентную команду по кризисному пиару, потому что каждый раз, когда он или их генеральный менеджер что-то говорят, ситуация только ухудшается», – написал Вулгарис.
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Соцсети Боба Вулгариса
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