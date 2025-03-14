Этторе Мессина о финансовом «фэйр-плей» Евролиги: «Понимаю задачи, но не знаю, получится ли применить»

Этторе Мессина скептически отозвался о финансовых нововведениях Евролиги.

Правила финансового «фэйр-плей» начнут постепенно вводить со следующего сезона.

«Это не потолок зарплат НБА. В США все доходы идут в единый фонд. Подобного не существует в Европе. Очень интересно будет увидеть, что произойдет, потому что главным станет процесс применения этих правил на деле. В НБА каждое минимальное нарушение выявляется и наказывается. В Европе речь идет о разных странах, налоговом законодательстве и общей обстановке.

Я настроен скептически, хотя предельно важно создавать самоподдерживающуюся, стабильную структуру организации. Понимаю задачи этих правил, но не знаю, насколько они применимы», – заключил главный тренер «Милана ».