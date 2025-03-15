Чемпионат Греции. ПАОК – Кардицас, «Лаврион» примет АЕК

Сегодня, 15 марта, в чемпионате Греции пройдут два матча.

ПАОК примет «Кардицас», «Лаврион» встретится с АЕКом. Чемпионат Греции Регулярный чемпионат Положение команд: Панатинаикос – 20-0, Олимпиакос – 18-2, АЕК – 12-8, Кардицас – 11-9, Паниониос – 9-11, ПАОК – 9-11, Промитеас – 9-11, Арис – 8-12, Лаврион – 7-13, Перистери – 7-13, Колоссос – 5-15, Марусси – 5-15. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.