0

Форвард «Црвены Звезды» Джоэл Боломбой выбыл на 3-6 недель из-за травмы ноги

Джоэл Боломбой снова получил травму.

31-летний форвард «Црвены Звезды» уже пропускал матчи из-за травмы колена осенью прошлого года.

В этот раз обследование показало растяжение ступни. Баскетболист избежал перелома, но все равно пропустит 3-6 недель и конец регулярного чемпионата Евролиги.

Боломбой набирал 10,2 очка и 8,3 подбора за 24,3 минуты в 18 матчах международного клубного турнира в этом сезоне.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Eurohoops
logoДжоэл Боломбой
logoЦрвена Звезда
травмы
logoАдриатическая лига
logoTurkish Airlines EuroLeague
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Майк Дом выбыл как минимум на месяц из-за травмы
9 января, 13:20
Джоэл Боломбой: «Чувствую себя хорошо, наконец могу полностью двигать ногой»
23 ноября 2024, 15:38
Джоэл Боломбой избежал худшего сценария с травмой колена, но пропустит 4-6 недель
22 октября 2024, 10:59
Главные новости
НБА. «Мемфис» сыграет с «Кливлендом», «Денвер» примет «Лейкерс» и другие матчи
175 минут назад
NCAA. Бригам Янг Егора Демина и Мичиган Влада Голдина проведут матчи в рамках турниров своих конференций
5 минут назад
Евролига. «Олимпиакос» обыграл «Панатинаикос», «Барселона» справилась с «Партизаном» и другие результаты
17 минут назад
Джей Джей Редик: «Луке Дончичу тяжело добиться свистка от арбитра»
40 минут назад
«Хватит страдать ерундой. Пора побеждать». Майк Данливи обратился к «Уорриорз» после обмена Джимми Батлера
6сегодня, 19:43
Джон Коллинз пропустит минимум 2 недели из-за травмы голеностопа
сегодня, 19:27
Кевон Луни: «Куминга делает нас более опасными в быстрых атаках»
1сегодня, 19:15
Лука Дончич не поможет «Лейкерс» в гостевом матче с «Денвером»
8сегодня, 19:05
Кубок России. «Финал четырех». 24 очка Мартина помогли «Уралмашу» обыграть МБА-МАИ, «Пари НН» победил «Химки»
11сегодня, 19:01
Менеджер клуба НБА: «Главное, что должно радовать «Бруклин» сейчас, это Жорди Фернандес»
1сегодня, 18:53
Ко всем новостям
Последние новости
Защитник УНИКСа Александр Платунов, скорее всего, выбыл до конца сезона-2024/25
сегодня, 20:07
Василий Карасев о поражении от «Уралмаша»: «Нет серьезного отбора. Мы теряем целое поколение»
2сегодня, 19:55
Адриатическая лига. «Игокеа» победила «Спартак Суботицу»
сегодня, 19:24
Менеджер клуба НБА: «9 команд сливают сезон. Через год их может быть столько же»
1сегодня, 17:59
Яннис Сферопулос о задачах «Црвены Звезды»: «Думать о Дубае рано. Хотим одержать первую победу в плей-офф»
сегодня, 16:59
«Панатинаикос» потратит в общей сложности 27,9 миллиона евро на реновацию арены OAKA
5сегодня, 15:48
Стефен Карри: «Когда Батлер сконцентрирован, это лучшее, что может быть»
14сегодня, 12:35
Джейден Айви надеется вернуться в текущем сезоне
сегодня, 12:01
Этторе Мессина присел в первом ряду рядом с болельщиком «Црвены Звезды»
сегодня, 11:44Видео
Марио Чалмерс: «Культура «Хит» не переоценена»
сегодня, 11:19