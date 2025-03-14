Форвард «Црвены Звезды» Джоэл Боломбой выбыл на 3-6 недель из-за травмы ноги
Джоэл Боломбой снова получил травму.
31-летний форвард «Црвены Звезды» уже пропускал матчи из-за травмы колена осенью прошлого года.
В этот раз обследование показало растяжение ступни. Баскетболист избежал перелома, но все равно пропустит 3-6 недель и конец регулярного чемпионата Евролиги.
Боломбой набирал 10,2 очка и 8,3 подбора за 24,3 минуты в 18 матчах международного клубного турнира в этом сезоне.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Eurohoops
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