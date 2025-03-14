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«Филадельфия» подпишет 10-дневный контракт с форвардом Ошэем Бриссеттом

Ошэй Бриссетт присоединится к «Сиксерс».

Форвард (26 лет, 201 см) стал чемпионом в составе «Бостона» в прошлом году и выходил в 10 матчах в плей-офф, набирая 1,6 очка и 1,4 подбора за 5,5 минуты в среднем.

В этом сезоне баскетболист выступал в лиге развития за фарм-клуб «Бруклина», набирая 12,1 очка, 5,3 подбора и 1,2 перехвата в среднем.

«Филадельфия» получила право подписать дополнительного игрока из-за большого количества травм.

Бриссетт заключит 10-дневное соглашение с клубом.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Кита Помпи
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