Нестор Дячок: «Студенческий баскетбол в США – не для Егора Демина, более душный»

Нестор Дячок оценил позиции Егора Демина на драфте-2025.

«Егор сейчас в Топ-15 в мок-драфтах. У него хуже статистика, чем была в начале сезона. Он, может, упадет по рейтингу, как Матас Бузелис в прошлом году. Его просто позже задрафтовали, чем ожидалось в начале сезона. Думаю, что студенческий баскетбол в США – не для Егора Демина .

То же самое было бы, если бы Дончич пошел в колледж, он бы тоже не играл в свой баскетбол. Студенческий баскетбол более душный, если можно так сказать. Мне кажется, что его задрафтуют во второй десятке. Есть вариант, что его сначала опустят в G-лигу, чтобы он набирался опыта там, и в G-лиге он разберется, как играть, какой ему подходит стиль. Однако Егор – большой талант, его место в первой десятке драфта!» – заключил российский защитник из NCAA .

ESPN в данный момент прогнозирует Демину место в Топ-10 драфта-2025 и отправляет разыгрывающего в «Портленд» с 9-й строчки.